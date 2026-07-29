Ausblick: Vale vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Vale wird am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,462 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Vale noch ein Gewinn pro Aktie von 0,500 USD in den Büchern gestanden.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 19,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,79 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Vale für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,47 Milliarden USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,95 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,580 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 41,52 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 38,23 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at