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WKN DE: A0RN7M / ISIN: US91912E1055

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Vale veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Vale wird am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,507 USD. Dies würde einem Zuwachs von 53,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Vale 0,330 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 17,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 9,55 Milliarden USD gegenüber 8,11 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,05 USD, gegenüber 0,580 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 41,46 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 38,23 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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