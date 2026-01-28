Ausblick: Valero Energy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Valero Energy wird am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,27 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 271,59 Prozent erhöht. Damals waren 0,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 28,51 Milliarden USD gegenüber 30,73 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 7,21 Prozent.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 10,04 USD je Aktie, gegenüber 8,58 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 120,95 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 129,78 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at