Ausblick: Valero Energy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Valero Energy lädt am 30.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,16 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Valero Energy noch ein Verlust pro Aktie von -1,900 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 3,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 31,38 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,27 Milliarden USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,28 USD, wohingegen im Vorjahr noch 7,57 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 133,95 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 122,72 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at