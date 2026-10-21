Ausblick: Valero Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Valero Energy wird am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 18 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 21,12 USD je Aktie gegenüber 3,53 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Valero Energy nach den Prognosen von 9 Analysten 42,73 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 32,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32,19 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 19 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 53,59 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 7,57 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 161,78 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 122,72 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at