Valeura Energy Aktie
WKN DE: A1JKQ1 / ISIN: CA9191444020
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Valeura Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Valeura Energy wird am 14.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,118 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Valeura Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,190 CAD in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 92,2 Millionen USD, was einem Umsatz von 214,0 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,903 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,290 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 624,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 843,5 Millionen CAD waren.
Redaktion finanzen.at
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