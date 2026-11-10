Valeura Energy Aktie
WKN DE: A1JKQ1 / ISIN: CA9191444020
|
10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Valeura Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Valeura Energy wird am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,343 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,210 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 196,1 Millionen USD, was einem Umsatz von 216,6 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,32 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,290 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 711,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 843,5 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Valeura Energy Inc
|
07:01
|Ausblick: Valeura Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.10.26
|Erste Schätzungen: Valeura Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Valeura Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Valeura Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Valeura Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Valeura Energy Inc
Aktien in diesem Artikel
|Valeura Energy Inc
|8,70
|-0,57%