Valeura Energy Aktie

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WKN DE: A1JKQ1 / ISIN: CA9191444020

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10.11.2026 07:01:06

Ausblick: Valeura Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Valeura Energy wird am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,343 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,210 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 196,1 Millionen USD, was einem Umsatz von 216,6 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,32 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,290 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 711,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 843,5 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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