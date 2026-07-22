Valiant Aktie
WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500
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22.07.2026 07:01:06
Ausblick: Valiant verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Valiant wird am 23.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 3,00 CHF. Das entspräche einem Zuwachs von 16,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,57 CHF erwirtschaftet wurden.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 22,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 140,4 Millionen CHF gegenüber 180,6 Millionen CHF im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10,57 CHF je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,80 CHF je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 548,8 Millionen CHF, gegenüber 724,5 Millionen CHF im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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