Ausblick: Valiant verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Valiant wird am 23.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 3,00 CHF. Das entspräche einem Zuwachs von 16,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,57 CHF erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 22,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 140,4 Millionen CHF gegenüber 180,6 Millionen CHF im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10,57 CHF je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,80 CHF je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 548,8 Millionen CHF, gegenüber 724,5 Millionen CHF im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at