Ausblick: Valiant veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Valiant wird am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 3,06 CHF je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Valiant noch ein Gewinn pro Aktie von 2,87 CHF in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 135,5 Millionen CHF – ein Minus von 33,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Valiant 202,4 Millionen CHF erwirtschaften konnte.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,11 CHF im Vergleich zu 9,52 CHF im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 548,1 Millionen CHF, gegenüber 848,5 Millionen CHF im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at