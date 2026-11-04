Valiant Aktie
WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Valiant zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Valiant wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,58 CHF. Das entspräche einem Zuwachs von 16,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,21 CHF erwirtschaftet wurden.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 133,7 Millionen CHF aus – eine Minderung von 23,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Valiant einen Umsatz von 175,6 Millionen CHF eingefahren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 10,59 CHF, gegenüber 9,80 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 545,7 Millionen CHF geschätzt, nachdem im Vorjahr 724,5 Millionen CHF erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Valiant AG
|
04.11.26
|Ausblick: Valiant zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.11.26
|SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Valiant von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.10.26
|SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Valiant von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Valiant stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.10.26
|SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Valiant-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.10.26
|Börse Zürich: SPI klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
12.10.26
|SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Valiant von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.10.26
|SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Valiant von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Valiant AG
Aktien in diesem Artikel
|Valiant AG
|167,20
|2,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: ATX mit deutlicheren Gewinnen -- DAX markiert neues Allzeithoch -- Wall Street gespalten erwartet -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es aufwärts. Beim DAX sind Gewinne zu sehen. An der Wall Street dürfte es in unterschiedliche Richtungen gehen. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.