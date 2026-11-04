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WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Valiant zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Valiant wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,58 CHF. Das entspräche einem Zuwachs von 16,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,21 CHF erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 133,7 Millionen CHF aus – eine Minderung von 23,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Valiant einen Umsatz von 175,6 Millionen CHF eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 10,59 CHF, gegenüber 9,80 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 545,7 Millionen CHF geschätzt, nachdem im Vorjahr 724,5 Millionen CHF erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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