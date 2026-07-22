Ausblick: Valley National Bancorp (VNB) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Valley National Bancorp (VNB) wird am 23.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,309 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 40,45 Prozent erhöht. Damals waren 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Minus von 35,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 557,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 867,6 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,01 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,27 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,49 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at