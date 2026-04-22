Ausblick: Valley National Bancorp (VNB) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Valley National Bancorp (VNB) wird am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

14 Analysten schätzen, dass Valley National Bancorp (VNB) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,274 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.

Valley National Bancorp (VNB) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 533,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 36,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 838,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,26 USD, gegenüber 1,01 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 2,26 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,49 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at