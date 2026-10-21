Valley National Bancorp Aktie

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WKN: 874148 / ISIN: US9197941076

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Valley National Bancorp (VNB) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Valley National Bancorp (VNB) lässt sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Valley National Bancorp (VNB) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,332 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Valley National Bancorp (VNB) 0,280 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 35,21 Prozent auf 577,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 891,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,28 USD, gegenüber 1,01 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 2,27 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,49 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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