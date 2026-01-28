Ausblick: Valley National Bancorp (VNB) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Valley National Bancorp (VNB) präsentiert am 29.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,289 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 44,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,200 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten eine Verringerung von 40,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 525,8 Millionen USD gegenüber 886,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,970 USD, gegenüber 0,690 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 2,01 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 3,58 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at