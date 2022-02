Ausblick: Vallourec SA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Vallourec SA präsentiert in der am 24.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,070 EUR. Im Vorjahresquartal waren -17,196 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 940,0 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 13,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 830,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,141 EUR je Aktie, gegenüber -36,395 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 3,41 Milliarden EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 3,24 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at