Ausblick: Valmet stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Valmet stellt am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,719 EUR gegenüber 0,530 EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Valmet 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,54 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Valmet 1,53 Milliarden EUR umsetzen können.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,08 EUR im Vergleich zu 1,52 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 5,26 Milliarden EUR, gegenüber 5,36 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at