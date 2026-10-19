Valmont Industries Aktie
WKN: 858096 / ISIN: US9202531011
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19.10.2026 07:01:06
Ausblick: Valmont Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Valmont Industries veröffentlicht am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,72 USD gegenüber 4,98 USD im Vorjahresquartal.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,12 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 6,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,05 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,05 USD im Vergleich zu 16,79 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 4,38 Milliarden USD, gegenüber 4,10 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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