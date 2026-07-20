Valmont Industries Aktie
WKN: 858096 / ISIN: US9202531011
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20.07.2026 07:01:06
Ausblick: Valmont Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Valmont Industries wird am 21.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 5,80 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,530 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Valmont Industries in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,11 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,09 Milliarden USD im Vergleich zu 1,05 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 22,84 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 16,79 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,31 Milliarden USD, gegenüber 4,10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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