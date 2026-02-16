Valmont Industries Aktie
WKN: 858096 / ISIN: US9202531011
|
16.02.2026 07:01:10
Ausblick: Valmont Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Valmont Industries öffnet am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,96 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,84 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Valmont Industries in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,04 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 19,15 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 17,19 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 4,11 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 4,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
