Valmont Industries Aktie

WKN: 858096 / ISIN: US9202531011

WKN: 858096 / ISIN: US9202531011

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: Valmont Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Valmont Industries öffnet am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,96 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,84 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Valmont Industries in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,04 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 19,15 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 17,19 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 4,11 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 4,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Valmont Industries Inc.

Analysen zu Valmont Industries Inc.

Aktien in diesem Artikel

Valmont Industries Inc.

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

