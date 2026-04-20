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WKN: 858096 / ISIN: US9202531011

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20.04.2026 07:01:06

Ausblick: Valmont Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Valmont Industries wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,73 USD aus. Im letzten Jahr hatte Valmont Industries einen Gewinn von 4,32 USD je Aktie eingefahren.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 995,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 969,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 21,93 USD, gegenüber 16,79 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 4,28 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,10 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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