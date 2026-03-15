Ausblick: Valneva legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Valneva wird sich am 16.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Valneva im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,106 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,260 EUR je Aktie gewesen.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 15,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 52,9 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 44,8 Millionen EUR aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,456 EUR je Aktie, gegenüber -0,080 EUR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 169,8 Millionen EUR. Im Fiskaljahr zuvor waren 169,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at