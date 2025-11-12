Ausblick: Valneva SE (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Valneva SE (spons ADRs) stellt am 13.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Valneva SE (spons ADRs) im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,326 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,150 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,96 Prozent auf 48,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Valneva SE (spons ADRs) noch 50,3 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,177 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,170 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 208,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 183,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at