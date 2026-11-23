Valneva SE (spons ADRs) öffnet am 24.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,166 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,610 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 35,73 Prozent auf 46,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,018 USD, gegenüber -1,530 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 172,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 197,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net