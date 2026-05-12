Ausblick: Valneva SE (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Valneva SE (spons ADRs) wird am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,163 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Valneva SE (spons ADRs) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 52,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,51 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,945 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,530 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 192,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 197,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at