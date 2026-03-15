Valneva Aktie

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WKN DE: A3CPD1 / ISIN: US92025Y1038

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15.03.2026 07:01:06

Ausblick: Valneva SE (spons ADRs) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Valneva SE (spons ADRs) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,247 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,550 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 52,3 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 56,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,068 USD im Vergleich zu -0,170 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 198,8 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 183,4 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

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