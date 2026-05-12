Ausblick: Valneva vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Valneva lädt am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,070 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,060 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Valneva 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 44,9 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 8,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Valneva 49,2 Millionen EUR umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,407 EUR, gegenüber -0,680 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 165,7 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 174,7 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at