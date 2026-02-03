Ausblick: Valvoline gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Valvoline wird sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,327 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Valvoline 0,710 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 461,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 11,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Valvoline einen Umsatz von 414,3 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,67 USD, gegenüber 1,64 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 2,04 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,71 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at