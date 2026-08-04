Ausblick: Valvoline vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Valvoline wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,502 USD gegenüber 0,440 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 23,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 543,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 439,0 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,75 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,64 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,06 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,71 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at