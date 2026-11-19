Valvoline lässt sich am 19.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Valvoline die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,421 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Plus von 25,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 568,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 453,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,76 USD, gegenüber 1,64 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 2,08 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,71 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net