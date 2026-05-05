Vanda Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A0JJT3 / ISIN: US9216591084
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Vanda Pharmaceuticals gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Vanda Pharmaceuticals wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,688 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Vanda Pharmaceuticals noch -0,500 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,87 Prozent auf 55,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Vanda Pharmaceuticals noch 50,0 Millionen USD umgesetzt.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,232 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -3,740 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 257,2 Millionen USD, gegenüber 216,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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