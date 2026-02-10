Ausblick: Vanda Pharmaceuticals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vanda Pharmaceuticals wird am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,975 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 1118,75 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,080 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 59,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 11,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -2,673 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,330 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 218,3 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 198,8 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

