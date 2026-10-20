Var Energi ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DEH5 / ISIN: NO0011202772
|
20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Var Energi ASA Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Var Energi ASA Registered wird sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,179 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Var Energi ASA Registered ein EPS von 0,540 NOK je Aktie vermeldet.
Die Umsatzschätzungen von 12 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 3,46 Milliarden USD, was einem Umsatz von 21,36 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,783 USD je Aktie, gegenüber 2,99 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 13,47 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 82,72 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Var Energi ASA Registered Shs
|
20.10.26
|Ausblick: Var Energi ASA Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.10.26
|Erste Schätzungen: Var Energi ASA Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.07.26
|Ausblick: Var Energi ASA Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
06.07.26
|Erste Schätzungen: Var Energi ASA Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.04.26
|Ausblick: Var Energi ASA Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Var Energi ASA Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Var Energi ASA Registered Shs
|5,32
|0,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.