Ausblick: Var Energi ASA Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Var Energi ASA Registered wird am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,207 USD gegenüber 0,830 NOK im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 13 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 3,71 Milliarden USD, was einem Umsatz von 18,83 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,625 USD im Vergleich zu 2,99 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 12,48 Milliarden USD, gegenüber 82,72 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at