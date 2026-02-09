Var Energi ASA Registered Shs Aktie

Var Energi ASA Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DEH5 / ISIN: NO0011202772

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Var Energi ASA Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Var Energi ASA Registered wird am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Var Energi ASA Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,054 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,840 NOK je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 14 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 2,26 Milliarden USD betragen, verglichen mit 18,32 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,354 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,08 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 8,17 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 79,29 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at

