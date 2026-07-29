Ausblick: Vardhman Textiles gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Vardhman Textiles präsentiert am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 14,30 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Vardhman Textiles noch ein Gewinn pro Aktie von 7,28 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Vardhman Textiles im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 27,45 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,86 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 15,04 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 41,90 INR im Vergleich zu 26,18 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 113,78 Milliarden INR, gegenüber 98,69 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at