Ausblick: Vardhman Textiles mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Vardhman Textiles veröffentlicht am 21.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 7,27 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 7,40 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,34 Prozent auf 24,98 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Vardhman Textiles noch 24,65 Milliarden INR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 30,08 INR aus. Im Vorjahr waren 31,05 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 99,98 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 96,26 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at