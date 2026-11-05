Vardhman Textiles Aktie
WKN DE: A3DHB9 / ISIN: INE825A01020
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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Vardhman Textiles stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Vardhman Textiles äußert sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 12,07 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 83,71 Prozent erhöht. Damals waren 6,57 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 28,62 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 15,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Vardhman Textiles einen Umsatz von 24,80 Milliarden INR eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 42,35 INR, gegenüber 26,18 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 113,34 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 97,16 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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