Varex Imaging Aktie
WKN DE: A2DKK2 / ISIN: US92214X1063
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Varex Imaging informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Varex Imaging stellt am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,150 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 6,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 215,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 203,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,907 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,700 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 871,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 844,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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