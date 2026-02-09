Varex Imaging Aktie
Ausblick: Varex Imaging mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Varex Imaging wird am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,133 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Varex Imaging noch ein Verlust pro Aktie von -0,010 USD in den Büchern gestanden.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 199,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 207,8 Millionen USD aus.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,853 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,700 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 867,7 Millionen USD, gegenüber 844,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
