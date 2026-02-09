Varex Imaging Aktie

Varex Imaging für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DKK2 / ISIN: US92214X1063

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Varex Imaging mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Varex Imaging wird am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,133 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Varex Imaging noch ein Verlust pro Aktie von -0,010 USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 199,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 207,8 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,853 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,700 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 867,7 Millionen USD, gegenüber 844,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Varex Imaging Corp Registered Shs When Issued

mehr Nachrichten

Analysen zu Varex Imaging Corp Registered Shs When Issued

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Varex Imaging Corp Registered Shs When Issued 11,80 7,27% Varex Imaging Corp Registered Shs When Issued

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen