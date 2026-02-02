Varonis Systems Aktie

Varonis Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XELT / ISIN: US9222801022

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Varonis Systems öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Varonis Systems präsentiert am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 20 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,033 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Varonis Systems noch -0,120 USD je Aktie verloren.

18 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 158,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Varonis Systems für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 168,5 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,127 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,860 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 618,5 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 551,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Varonis Systems Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Varonis Systems Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Varonis Systems Inc 24,65 -1,83% Varonis Systems Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:52 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
07:45 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslicher leichter -- Asiens Börsen rutschen ab
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt dürfte es zu Monatsbeginn nach abwärts gehen. In Fernost geht es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen