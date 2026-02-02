Ausblick: Varonis Systems öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Varonis Systems präsentiert am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 20 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,033 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Varonis Systems noch -0,120 USD je Aktie verloren.

18 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 158,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Varonis Systems für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 168,5 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,127 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,860 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 618,5 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 551,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at