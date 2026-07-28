Ausblick: Varonis Systems veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Varonis Systems wird am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

23 Analysten schätzen im Schnitt, dass Varonis Systems im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,008 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,320 USD je Aktie gewesen.

21 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 16,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 152,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 176,8 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,119 USD, gegenüber -1,130 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 22 Analysten durchschnittlich auf 734,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 622,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at