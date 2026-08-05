Ausblick: Varroc Engineering gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Varroc Engineering lädt am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,65 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,88 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 16,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 23,69 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 20,28 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 24,26 INR im Vergleich zu 14,73 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 99,42 Milliarden INR, gegenüber 88,02 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at