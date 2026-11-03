Ausblick: Varroc Engineering stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Varroc Engineering wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 6,90 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,99 INR je Aktie erzielt worden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 27,26 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 23,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 22,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 25,22 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 14,73 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 106,62 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 88,02 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net