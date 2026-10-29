Varun Beverages Aktie

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WKN DE: A40PRQ / ISIN: INE200M01039

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Varun Beverages gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Varun Beverages veröffentlicht am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,44 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,19 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Varun Beverages nach den Prognosen von 14 Analysten 61,04 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 24,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 48,97 Milliarden INR umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,15 INR, während im vorherigen Jahr noch 8,98 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 256,85 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 209,09 Milliarden INR waren.

Redaktion Finanzen.net

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