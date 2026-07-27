Varun Beverages Aktie

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WKN DE: A40PRQ / ISIN: INE200M01039

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27.07.2026 07:01:06

Ausblick: Varun Beverages präsentiert Quartalsergebnisse

Varun Beverages präsentiert in der am 28.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,35 INR je Aktie gegenüber 3,89 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 22,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 86,30 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70,17 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,39 INR, während im vorherigen Jahr noch 8,98 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 28 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 257,91 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 209,09 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

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