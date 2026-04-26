Ausblick: Varun Beverages stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Varun Beverages präsentiert am 27.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,42 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 12,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,15 INR erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 8,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 60,56 Milliarden INR gegenüber 55,67 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 24 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,92 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 8,98 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 27 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 247,83 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 209,09 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at