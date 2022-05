Ausblick: Vasta Platform öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vasta Platform präsentiert in der am 12.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,340 BRL je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,060 BRL je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 43,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 401,9 Millionen BRL gegenüber 280,8 Millionen BRL im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,245 BRL, gegenüber -1,420 BRL je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,24 Milliarden BRL im Vergleich zu 947,4 Millionen BRL im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at