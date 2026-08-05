Ausblick: Vaxart präsentiert Quartalsergebnisse

Vaxart äußert sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,120 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 34,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 26,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 39,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,180 USD, gegenüber 0,070 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 200,5 Millionen USD im Vergleich zu 237,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at