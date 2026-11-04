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WKN DE: A2JD8X / ISIN: US92243A2006

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Vaxart stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Vaxart wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,030 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 27,2 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 62,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 72,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,320 USD aus. Im Vorjahr waren 0,070 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 118,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 237,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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