Ausblick: Vaxart stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vaxart lässt sich am 12.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Vaxart die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,050 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Vaxart ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,050 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 358,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 69,7 Millionen USD gegenüber 15,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -0,210 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,330 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 202,7 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 28,7 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at